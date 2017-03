25/03/2017 12:34

CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID GAMEIRO / Futuro tutto da scrivere per Gameiro. L'attaccante francese in forza all'Atletico Madrid potrebbe lasciare i 'Colchoneros' e la Spagna al termine della stagione. Il calciatore ex Psg e Siviglia - secondo quanto riportato da 'Marca' - avrebbe informato la dirigenza capitolina di aver ricevuto un'offerta dalla Cina. Un'offerta che potrebbe portarlo a guadagnare ben 20 milioni di euro.

M.S.