Calciomercato, ESCLUSIVO: Roma e Inter osservano Foyth

24/03/2017 15:31

CALCIOMERCATO ROMA FOYTH INTER - Gli occhi di Roma e Inter su un talento del calcio argentino. Le squadre, nonostante si trovino in un momento decisivo della stagione, cominciano a programmare il futuro con quelli che saranno i possibili innesti da regalare ai rispettivi allenatori. Giallorossi e nerazzurri, per quanto riguarda il calciomercato serie A, dovranno intervenire per rinforzare la zona centrale difensiva e, oltre ai big, si sta seguendo anche un giovane prodotto del florido vivaio dell'Estudiantes.

Calciomercato, Roma e Inter: Foyth nel mirino

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Juan Marcos Foyth è finito sul taccuino degli osservatori di Inter e Roma. Il 19enne difensore centrale, che all'occorrenza può giostrare anche da mediano, è un calciatore molto rapido e tecnico che ha avuto modo di mettersi in mostra con la Nazionale Argentina Under 20. Legato all'Estudiantes fino al 2019, Foyth a breve diverrà comunitario: è seguito con inistenza dall'Atletico Madrid, ma anche il prossimo tecnico del Lille, Marcelo Bielsa, è pronto a portarlo in Europa, così come l'Anderlecht. La richiesta del club argentino è importante, 8/10 milioni di euro. Una situazione, dunque, da seguire con attenzione.