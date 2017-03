Germania, tegola in attacco per Löw

23/03/2017 12:04

GERMANIA WERNER - Ancora un guaio per la Germania. Timo Werner si è infatti infortunato infatti mercoledì sera all'esordio in Nazionale nell'amichevole di lusso vinta contro l'Inghilterra e come rivelato dal Ct Löw difficilmente sarà disponibile domenica per la sfida delle Qualificazioni Mondiali contro l'Azerbaigian. Il centravanti del Lipsia ha accusato un problema muscolare alla coscia. In compenso Low dovrebbe recuperare Özil, Drazler, Khedira e Mario Gomez, assenti a scopo precauzionale contro gli inglesi.



G.M.