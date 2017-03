Atletico Madrid, Simeone dice no al Real

21/03/2017 18:22

ATLETICO MADRID SIMEONE REAL MADRID / No al Real Madrid, sì all'Argentina: Diego Simeone parla anche del suo futuro in un'intervista a 'Onda Cero'. Il tecnico dell'Atletico Madrid spiega che non andrebbe mai al Real "per una questione di sentimenti" ma non esclude di allenare un'altra squadra spagnola. Sulla Nazionale dice che gli piacerebbe allenarla ma "devo migliorare ancora un sacco come allenatore".

Infine una battuta sul futuro: "La più grande virtù di un professionista è capire quando è il momento di lasciare un club".

B.D.S.