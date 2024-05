Svolta Rabiot, incontro per la firma: spunta la deadline

Le ultime sul futuro del giocatore: Giuntoli a lavoro per provare a convincere il suo entourage a legarsi alla Juventus

Sarà un’estate calda per la Juventus e i suoi tifosi. I bianconeri vogliono tornare ad essere protagonisti sul mercato e le attenzioni principali saranno rivolte soprattutto al centrocampo.

Aver perso Pogba, infatti, impone almeno un acquisto di spessore e qualità , che possa fare la differenza fin da subito. Giuntoli e i suoi uomini, però, dovranno capire anche cosa ne sarà del futuro di Adrien Rabiot. Il francese ha un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno e il rischio di dire addio ad un’altra pedina chiave è davvero alto.

L’ex direttore sportivo del Napoli, però, non ha ancora perso le speranze e sta lavorando per provare a convincere l’entourage del giocatore. Giuntoli sta così cercando di trovare un accordo con la mamma e agente Veronique e sabato scorso, a margine della partita contro il Milan, c’è stato un contatto tra le parti.

Juve-Rabiot, il punto sul rinnovo

La partita sul rinnovo resta aperta ma il tempo stringe. Prima dell’inizio degli Europei – lo start è fissato per il prossimo 14 giugno – Rabiot vorrebbe avere le idee chiare almeno per quanto riguarda la Juventus.

Un rinnovo, stavolta, difficilmente potrà essere solamente di un anno e rispetto alla scorsa estate serve un sacrificio ancora maggiore. Appare complicato, infatti, che il francese possa decidere di accontentarsi di una cifra inferiore ai 7,5 milioni di euro netti a stagione. Parecchi soldi, ora ancor di più, con l’abolizione del Decreto Crescita. La Juve riflette, sapendo che servirà un importante sacrificio per convincere Rabiot.

Il francese senza la firma, lascerebbe Torino e volerebbe, chiaramente, all’estero e la sua destinazione più probabile appare essere la Premier League, anche se non è da escludere la possibilità di un trasferimento in Germania, per vestire la maglia del Bayern Monaco. Ancora pochi giorni e sapremo: la trattativa per il rinnovo di Rabiot non andrà certo per le lunghe.