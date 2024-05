Champions League, Bayern Monaco-Real Madrid 2-2 | La cronaca del match

Semifinale d’andata della Champions League, Bayern Monaco-Real Madrid verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Che le danze abbiano inizio. Dopo i pirotecnici quarti di finale caratterizzati da una valanga di gol, questa sera prenderanno il via le semifinali di Champions League con una sfida tra due dei club più prestigiosi di questa competizione: Bayern Monaco e Real Madrid. Una partita che Carlo Ancelotti vivrà da grande ex e che vedrà scendere in campo ben 20 titoli conquistati (14 dagli spagnoli e 6 dai tedeschi).

Protagonista di una delle peggiori stagioni della storia bavarese in Bundesliga, Thomas Tuchel cerca l’acuto europeo prima di lasciare la panchina tedesca. L’eliminazione dell’Arsenal nei quarti ha ridonato un po’ di entusiasmo alla tifoseria, che si è spinta addirittura a firmare una petizione per chiedere la conferma del tecnico tedesco, nonostante l’addio sia stato già ufficializzato nei mesi scorsi. Dopo aver eliminato il Manchester City ai rigori, i blancos dovranno fare a meno di Carvajal, squalificato dopo l’ammonizione presa in Inghilterra. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.