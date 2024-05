“Non ha convinto Motta”: trema un big della Juve

Il nuovo capitolo della Juventus dovrebbe passare da Thiago Motta, con annessi cambiamenti in merito alle strategie di calciomercato. C’è un titolare bianconero che rischia

È tempo di voltare pagina per la Juventus, che dovrà presto provare a cambiare registro dopo un’altra stagione di alti e bassi suggellata però dalla vittoria in Coppa Italia e dal ritorno in Champions League.

Missione compiuta sostanzialmente per Massimiliano Allegri che ha lasciato la Juventus tra le polemiche e con un finale tutt’altro che sereno. Ora però con la stagione praticamente al tramonto (manca una sola partita complessivamente irrilevante), il club bianconero dovrà pensare ad organizzare il domani a partire da una nuova guida tecnica, fino ad arrivare ad una sessione estiva di calciomercato che tra entrate ed uscite andrà anche modellata sulle esigenze del prossimo allenatore.

Il nome del futuro condottiero del club bianconero potrebbe quindi corrispondere a quello di Thiago Motta, promesso sposo e reduce da una stagione stellare col suo Bologna. Un ritorno in Champions da favola per i felsinei che anche grazie alla sua sapiente gestione hanno dato il via ad un ciclo estremamente interessante.

Capacità quelle dell’ex centrocampista che non potevano passare inosservate, e che fanno inevitabilmente gola alla stessa Juventus.

Calciomercato Juventus, Thiago Motta ‘fa fuori’ Chiesa: annuncio in diretta

Con Thiago Motta come prossimo allenatore andrà però studiata anche una strategia di calciomercato ad hoc, tanto in entrata quanto in uscita. Se dal punto di vista dei nuovi ingressi da tempo è già vivo il nome di un fedelissimo come Riccardo Calafiori, da quello delle possibili cessioni c’è ancora molto da studiare.

Tra i big a rischio, anche con l’arrivo possibile dell’italo-brasiliano in panchina, c’è anche Federico Chiesa reduce da un’annata non pienamente positiva dopo il discreto inizio. A tal proposito Massimo Zampini in diretta a ‘Juventibus’ ha ammesso: “Motta non stravede per Chiesa”.

Un annuncio che può quindi avere un peso nelle strategie di mercato della società piemontese, che dovrà valutare chi della rosa attuale potrà adattarsi al nuovo contesto. Chiesa quest’anno ha messo a referto 9 gol e 3 assist in 36 presenze totali.