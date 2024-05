Gasperini, parole di addio: il Napoli osserva

Nelle dichiarazioni di Gasperini alla vigilia della finale di Europa League, altro indizio per l’addio: Napoli interessato

Blindata la qualificazione in Champions League in campionato, dopo la delusione della finale di Coppa Italia, l’Atalanta ha un’altra chance di conquistare un trofeo. Domani sera, a Dublino, la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Bergamaschi carichi alla vigilia, Gasperini sogna di coronare il suo percorso con una vittoria.

In conferenza stampa, parlando della sfida, il tecnico ha risposto anche a domande sul suo futuro. Con un possibile indizio sul suo addio al termine di questa annata: “Quando lasciare? Non sai mai quando è il momento migliore, finché non ci arrivi. Qualcuno dice che l’ideale sia quando vinci, perché mantieni una considerazione alta. Ma noi di solito viviamo di presente e non di futuro”. Un possibile segnale sulla fine della sua cavalcata a Bergamo in caso di trionfo? Chissà. Il Napoli, che ha messo Gasperini tra le sue preferenze per la panchina, attende.