Clausola cancellata e Juve ko: firma immediata

Il calciatore pronto ad accettare la nuova proposta formulata dal club: firma entro la prossima estate

Nonostante il lungo periodo di appannamento vissuto per quasi tutto il girone di ritorno, la Juventus al momento è riuscita a mantenere il terzo posto che darebbe al club l’accesso diretto alla prossima Champions League. Un’ultima parte di stagione che potrebbe regalare ai bianconeri anche un importante trofeo come la Coppa Italia in vista della finalissima contro l’Atalanta.

Una volta raggiunti o meno gli obiettivi fissati, il club potrà spingere forte sul mercato e programmare la prossima stagione. Tutto questo a partire dalla rivoluzione in panchina di cui vi abbiamo parlato nelle ultime settimane su Calciomercato.it, con l’addio di Massimiliano Allegri dettato da John Elkann e il probabile approdo di Thiago Motta che rimane in prima fila tra i pretendenti alla guida dei bianconeri. Una volta definita la parte tecnica, si potrà procedere anche ad orientare quelle che saranno le scelte sia in entrata che in uscita.

A tal proposito, un obiettivo assai caro a Cristiano Giuntoli che più volte la Juventus ha seguito negli ultimi tempi, rischia di sfumare definitivamente. Come riportato dal ‘The Athletic’, infatti, l’Arsenal avrebbe deciso di premiare il rendimento dell’ultima stagione di Jorginho con un nuovo contratto. Il centrocampista italo-brasiliano, legato ai ‘Gunners’ da un contratto in scadenza il prossimo giugno e con opzione per il rinnovo automatico sino al giugno 2025, andrebbe a firmare un nuovo contratto di un anno con opzione per quella successiva.

Calciomercato Juventus, Jorginho vicino al rinnovo con l’Arsenal

Per Jorginho si tratta ovviamente di un importante riconoscimento che evidenzia la voglia dell’Arsenal di tenersi stretto il centrocampista almeno per un’altra stagione.

Gli inglesi, grazie alla clausola già presente sul suo contratto, avrebbero potuto semplicemente attivare il rinnovo automatico senza trattare una nuova intesa con il ragazzo. Così facendo, oltre a complicare i piani di mercato della Juventus a centrocampo, il club londinese andrà a riconoscere all’italo-brasiliano lo status raggiunto in quest’ultima stagione al servizio di Mikel Arteta.