Paura in Francia, 3 calciatori sotto shock aggrediti con colpi di pistola

Episodio terribile in Francia, con 3 calciatori del Marsiglia vittime di un’aggressione: trovati colpi di pistola fuori l’auto

Disavventura per 3 calciatori del Marsiglia nella notte dopo il successo in campionato contro il Le Havre. I protagonisti della vicenda sono stati aggrediti da alcuni malviventi, che hanno addirittura sparato verso l’auto.

La formazione allenata Jaen Louis Gasset ha conquistato tre punti nell’ultima giornata di Ligue 1, chiudendo il campionato all’8° posto con 50 punti. Una stagione poco memorabile, se non per il percorso fatto in Europa League, terminato però in semifinale a causa della sconfitta contro l’Atalanta.

A seguito del match, i giocatori del Marsiglia sono rientrati verso la propria città e nello specifico verso il centro d’allenamento. Tuttavia, nella notte tra domenica e lunedì è avvenuta una sparatoria contro un auto, in cui all’interno erano presenti tre calciatori convocati alla partita di campionato.

Marsiglia, calciatori aggrediti da arma da fuoco

Faris Moumbagna, Jean Onana e Bamo Meite hanno vissuto degli attimi di paura e sarebbero ancora sotto shock secondo fonti francesi. I giocatori, poco prima delle 4 di mattina dal rientro dal match di Ligue 1 erano in auto. Al volante c’era Meite e sulla sua portiera dell’auto sono stati rilevati due proiettili.

Infatti, alcuni aggressori avrebbero tentato di colpire la vettura e incutere timore nei confronti degli atleti, probabilmente per un tentativo di rapina, anche se non si esclude la pista di furto d’auto. Fortunatamente, nessuno dei tre calciatori è stato ferito dall’arma, né è stato vittima di aggressione fisica dai malviventi, che sono fuggiti secondo quanto raccolto dalle autorità e da le Parisien.

Fonti interne al Marsiglia confermano lo stato di shock di Moumbagna, Onana e Meite, che seppur non feriti, hanno davvero temuto il peggio dopo la sparatoria. Anche la stessa società è rimasta costantemente in contatto con i suoi tesserati per assicurarsi il loro stato di salute. Un brutto incubo da dimenticare al più presto.