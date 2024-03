Tifosi accoltellati e rapinati, allarme per Roma-Brighton

Non inizia nel migliore dei modi la vigilia di Roma-Brighton: nella notte due tifosi inglesi accoltellati e rapinati nella capitale

Brutto episodio avvenuto nella notte a Roma alla vigilia della sfida tra la squadra di Daniele De Rossi e il Brighton di Roberto De Zerbi.

Il clima da serata europea è stato macchiato da quanto accaduto in Via Cavour nella notte tra mercoledì e giovedì a due tifosi inglesi. I due, di 28 e 29 anni, erano in pieno centro quando sono stati avvicinati da un gruppo composto da 7-8 persone a volto coperto. I delinquenti li hanno affrontati armati di coltello, feriti alle gambe e quindi rapinati, portando via i marsupi con soldi e documenti.

I due tifosi del Brighton hanno trovato rifugio all’interno di un ristorante di via Monte Polacco: è da lì che è partita la chiamata alle forze dell’ordine che sono state avvisate di quanto accaduto.

Roma-Brighton, due inglesi accoltellati

Le vittime sono state trasportate in ospedale e non sono in gravi condizioni. Resta ovviamente alta l’attenzione in vista del match di questa sera con Roma presidiata dalle forze dell’ordine considerato l’arrivo di quattromila tifosi del Brighton.

Il match è in programma nel pomeriggio e da ieri le strade della capitale sono invase da sostenitori inglesi. Non una tifoseria particolarmente violenta quella del Brighton anche se ad ottobre, in occasione della sfida con il Marsiglia, ci sono stati degli scontri tra le opposte fazioni. La speranza, ovviamente, è che l’episodio di questa notte resti un caso isolato e che tutto fili liscio nel pre e nel post gara.