UFFICIALE, giocatore in ospedale: il bollettino medico

Preoccupazione per le condizioni di salute di un calciatore di Serie A, necessario il ricovero in ospedale: ecco come sta

Giornata all’insegna della preoccupazione per un calciatore del massimo campionato, finito in ospedale in seguito a un malore.

Lo sfortunato protagonista della vicenda è Iron Gomis, trequartista della Salernitana. Il francese, 24 anni, come comunicato dal club campano, ha accusato un lieve malore questa mattina nella propria residenza. In seguito all’evento, il calciatore è stato quindi ricoverato per accertamenti all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove si trova attualmente sotto osservazione. Si attendono successivi bollettini medici per chiarire le sue effettive condizioni.