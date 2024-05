Inter, svolta e annuncio sul futuro di Zhang

Dopo lo scudetto, l’Inter programma il suo futuro a tutti i livelli: arrivano indicazioni importanti sulle mosse del presidente Zhang

Mandata in archivio una settimana memorabile all’insegna dei festeggiamenti, per la vittoria del ventesimo scudetto, l’Inter inizia a programmare il proprio futuro. Non solamente per quanto concerne le mosse di mercato di Marotta e Ausilio, ma anche per il suo destino societario.

Inter che come noto al 20 maggio vedrà scadere il prestito elargito dal fondo Oaktree. Nell’impossibilità di saldare la cifra, si sono susseguite le ipotesi. Dal rifinanziamento del prestito con Oaktree, a una rivisitazione della scadenza dello stesso. Fino al nuovo finanziamento tramite il fondo Pimco, di cui vi avevamo già parlato sulle pagine di Calciomercato.it. Scenari in rapida evoluzione, con novità importanti all’orizzonte.

Inter, accordo per la permanenza di Zhang: i dettagli

L’avvocato Michele La Francesca, che ci aveva parlato dell’ipotesi del finanziamento tramite Pimco, fornisce ulteriori dettagli. Passati alcuni giorni, nel frattempo, questa eventualità sarebbe stata smentita da ‘Bloomberg’.

Sul sito ‘Vocenews’, La Francesca spiega dunque che a questo punto ci sono molte probabilità che Zhang abbia trovato un accordo con Oaktree, inclusa la possibilità di rimanere all’interno del club come proprietario in possesso di un pacchetto di minoranza. Una notizia che garantirebbe, se confermata, la giusta continuità all’Inter.