“Conte al posto di Motta”: polveriera Juve, Giuntoli ko

Grande incertezza sugli scenari di mercato in casa Juventus, critiche che investono Giuntoli: l’incrocio tra Conte e Thiago Motta

La Juventus prova a concludere al meglio questa stagione, per poi ripartire con un nuovo ciclo. Comunque vada a finire, sembra scaduto il tempo di Massimiliano Allegri, che dirà addio dopo tre stagioni avare di soddisfazioni. Al posto del livornese, nell’ambiente c’è chi continua a sperare nel ritorno di Antonio Conte.

La dirigenza, in realtà, non sembrerebbe intenzionata a valutare il ritorno in bianconero dell’ex Ct della Nazionale, a dieci anni di distanza dal suo addio. Ma il nome di Conte, colui che inaugurò il ciclo dei nove scudetti, viene sponsorizzato a gran voce, ad esempio, dal noto tifoso bianconero e commentatore Francesco Oppini, intervenuto a ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’: “Se devo mollare Allegri, prenderei Conte. Se il nome che circola è quello di Thiago Motta, mi tengo Allegri tutta la vita”.

“Giuntoli, che errore”: bocciato il ds della Juventus

Una valutazione che ne sottintende una, fortemente negativa, sull’operato del direttore tecnico Cristiano Giuntoli. Una figura che a parere di Oppini non sarebbe quella ideale, per rilanciare la Juventus verso una nuova era di successi.

Ecco cosa pensa Oppini di Giuntoli: “Credo che la Juventus con Giuntoli abbia sbagliato, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Se non sarà affiancato da qualcuno, saremo di fronte ad anni piuttosto particolari”. Oppini si fa dunque portavoce di un’ala del tifo bianconero piuttosto scettica sul nuovo ciclo.