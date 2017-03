Leicester, dramma Vardy: minacce di morte dai tifosi!

20/03/2017 23:55

LEICESTER VARDY MINACCE MORTE TIFOSI / Non è un periodo semplice per Jamie Vardy. Dopo le speculazioni sul suo possibile coinvolgimento sull'esonero di Ranieri - che la punta ha pubblicamente smentito - ora la situazione si sta facendo più grave: come riferisce 'The Sun', il giocatore e la moglie stanno ricevendo minacce di morte in quanto riconosciuti come i responsabili dell'addio del tecnico romano.

Non solo: negli ultimi giorni Vardy ha anche denunciato il tentato omicidio della moglie da parte di una persona - presumibilmente un tifoso del Leicester - che ha provato a farla uscire di strada con la macchina. "E' successo un sacco di volte, è terrificante! La gente prova a tagliarti la strada ma se non ci sono le telecamere sei fregato", le sue parole riportate dal tabloid britannico.

D.G.