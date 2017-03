Calciomercato Juventus, futuro incerto per Mandzukic: quadrupla opzione estera!

14/03/2017 16:13

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC - Nonostante le buonissime prestazioni fornite in questa stagione con la maglia bianconera e ancora due anni di contratto (scadenza il prossimo 30 giugno del 2019), Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus durante la prossima finestra estiva del calciomercato. Secondo quanto riferito dal portal e britannico 'Talksport' infatti, l'attaccante della Nazionale croata - 31 anni il prossimo 21 maggio - sarebbe finito nelle ultime settimane nel mirino di due formazioni estere, nello specifico del Beşiktaş di Şenol Güneş e del West Ham di Slaven Bilić. In realtà, per quel che riguarda gli 'Hammers', trattasi piuttosto di un ritorno di fiamma.

Calciomercato Juventus, West Ham e Besiktas pronte ad accelerare per Mandzukic

Il club londinese infatti, in base a quello che hanno riportato alcuni tabloid inglesi, avrebbe già provato la scorsa estate a prendere la punta. Ma la valutazione fatta dai dirigenti della 'Vecchia Signora', pari a 21 milioni di euro, li avrebbe scoraggiati nel portare avanti la trattativa. Ora Mandzukic sta giocando con una discreta continuità, grazie al nuovo modulo adottato dal tecnico Massimiliano Allegri, ma una partenza dello stesso in estate (l'Arsenal tiene in grandissima considerazione il 49enne di Livorno, indicato come uno dei maggiori accreditati a raccogliere l'eredità dell'uscente Arsene Wenger), potrebbe cambiare le carte in tavola. Ed è proprio quello che sperano le due pretendenti.

Ma non è tutto. Altre due formazioni straniere, potrebbero rientrare nella corsa al cartellino dell'ex punta di Atletico Madrid e Bayern Monaco: due conoscenze di Mandzukic lo vorrebbero portare infatti nelle loro squadre. Patrice Evra ha infatti dichiarato che gradirebbe giocare di nuovo con l'ex compagno in quel di Marsiglia, dove si è trasferito lo scorso gennaio; discorso analogo per il connazionale Igor Tudor, allenatore del Galatasaray, che starebbe cercando di convincerlo a trasferirsi in Turchia.



Le possibilità dunque non mancano: la prossima estate il calciomercato Juventus dovrà valutare bene tutte le mosse da fare. Qualora il croato partisse, si potrebbe reinvestire il 'gruzzoletto' raccimolato per puntare ad Alexis Sanchez dell'Arsenal oppure a Riyad Mahrez, 26enne franco-algerino in forza al Leicester, inserito in una lista di cinque o sei potenziali obiettivi estivi.

F.S.