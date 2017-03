Napoli-Crotone, Sarri pensa al turnover: dubbi in attacco

12/03/2017 09:48

NAPOLI CROTONE FORMAZIONE / Obiettivo tre punti per il Napoli di Sarri nel match di campionato contro il Crotone. Dopo la vittoria in casa della Roma, gli azzurri hanno preso nuovo vigore nella lotta per il secondo posto. Tuttavia, contro i calabresi è atteso un ampio turnover considerando le fatiche di Champions League contro il Real Madrid. Se in difesa potrebbe esserci l'inserimento di uno tra Maggio e Strinic sulle fasce e Maksimovic al centro, a centrocampo Jorginho dovrebbe prendere il posto di Diawara, con Zielinski (in vantaggio su Rog) e Hamsik al suo fianco. In attacco, invece, Sarri sembra propenso a schierare da titolare Arek Milik, con Pavoletti che nelle ultime ore sta salendo salendo nelle gerarchie. Uno tra Insigne e Mertens dovrebbe invece accomodarsi in panchina, mentre non è escluso l'impiego di Giaccherini al posto di Callejon. Questa la probabile formazione azzurra:

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Strinic; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All.: Sarri.

M.D.A.