Porto-Juventus, Herrera: 17 punti di sutura per 'colpa' di Lichtsteiner!

23/02/2017 08:13

PORTO JUVENTUS HERRERA PUNTI SUTURA - E' stata certamente una serata da dimenticare per il Porto. La formazione allenata da Nuno Espírito Santo è uscita sconfitta per 0-2 nella gara di andata degli ottavi della Champions League contro la Juventus, nonostante il fattore campo a favore. Ma ancora peggio, è andata al 26enne centrocampista della squadra lusitana, Hector Herrera. Il nazionale messicano infatti, si è dovuto sottoporre alla fine della partita, ad un piccolo intervento chirurgico per l'applicazione di ben 17 punti di sutura su due profonde ferite sul collo del piede. 17 punti, risultato dell'azione dei tacchetti dell'esterno bianconero Stephan Lichtsteiner. I media portoghesi hanno diffuso poi la cruda immagine del piede del giocatore martoriato. Herrara però non si è scomposto e ha giocato tutta la gara, nonostante il colpo ricevuto appena al 50'. Lichsteiner, per il suo duro intervento, se l'è cavata con un cartellino giallo.

F.S.