Shanghai, Tevez infelice: vuole già lasciare

19/02/2017 16:04

SHANGHAI TEVEZ / Inizio complicato per Carlos Tevez con la maglia dello Shanghai Shenhua. Come riporta 'donbalon.com', infatti, il campione argentino avrebbe già mostrato la sua rabbia con la società cinese dopo l'elimnazione dalla Champions League asiatica nel suo debutto. L'adattamento al nuovo contesto non sarebbe stato dei migliori per Tevez, che potrebbe accelerare i tempi della sua partenza nonostante sia arrivato da poco e percepisca un ingaggio molto elevato.

M.D.A.