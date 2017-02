Beijing Guoan, ESCLUSIVO: offerta ufficiale all'Hull per Hernandez

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

19/02/2017 00:41

ESCLUSIVA BEIJING GUOAN HERNANDEZ - La Cina potrebbe accogliere anche Abel Hernandez. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il Beijing Guoan ha presentato un'offerta ufficiale di 18 milioni di euro all'Hull City per il cartellino dell'attaccante uruguaiano. Il club cinese ha già un accordo con l'ex Palermo, per cui è pronto un contratto triennale. Le due società trattano, con gli inglesi che chiedono però 23 milioni per Hernandez. Parti al lavoro: si può chiudere a 20 milioni di euro più bonus.