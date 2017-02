Empoli-Lazio, Pucciarelli: "C'è rammarico, ora testa alla Juve"

18/02/2017 23:43

EMPOLI LAZIO / Manuel Pucciarelli ha commentato la prestazione del suo Empoli nella gara persa oggi contro la Lazio: "Siamo andati in vantaggio con un gol incredibile di Krunic e forse dopo abbiamo abbassato la tensione e loro ci hanno punito - le sue parole a 'Radio Lady' - Dopo il secondo gol si è fatta ancora più dura: c’è rammarico per essere passati in vantaggio e aver preso gol subito. Non siamo stati condizionati dai risultati degli altri, tanti di noi non sapevamo nemmeno come fosse finita tra Atalanta e Crotone. Oggi c’era l’opportunità di allungare, ma è andata così. Juventus? Allo 'Stadium' abbiamo giocato bene negli ultimi anni. Loro non ci lasceranno molte occasioni e noi dovremmo essere bravissimi a sfruttarle. Siamo pronti e contenti di poter giocare questa partita".

M.D.A.