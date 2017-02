Calciomercato Inter, agente Verratti: "Marco è ad un bivio. La Ligue 1 gli sta stretta"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

14/02/2017 18:29

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS VERRATTI / Quello di Marco Verratti sarà per forza di cose uno dei nomi più caldi della prossima estate di calciomercato. Volato dalla Serie B col Pescara al Paris Saint-Germain nell'estate del 2012, il regista classe '92 con i parigini si è imposto a livello internazionale, attirando su di sè le inevitabili attenzioni dei top club europei che vorrebbero affidargli le chiavi del centrocampo. Giovane ed in rampa di lancio, giunto ad un momento fondamentale della sua carriera. Dopo quasi 5 anni e con oltre 120 presenze all'attivo con la società francese, infatti, Verratti è arrivato ad un punto di svolta che potrebbe anche portarlo lontano dalla Torre Eiffel. Come lascia intendere anche il suo agente, Donato Di Campli, che da tempo ribadisce di voler dare ovviamente la priorità al Psg, senza però escludere un possibile addio. E, soprattutto, confermando gli interessamenti forti anche da parte di club italiani.

Calciomercato Inter, l'agente di Verratti apre all'addio al Psg: "La Ligue 1 gli sta stretta"

Il nome di Marco Verratti, infatti, è cerchiato in rosso nella lista dei grandi obiettivi di calciomercato Inter, con la proprietà Suning pronta ad effettuare enormi investimenti per costruire una rosa di livello mondiale. Ma non solo. Perché anche la Juventus ha da tempo messo nel mirino l'ex Pescara, così come gli altri maggiori club stranieri, dal Barcellona al Bayern Monaco.



E l'agente Di Campli, ai microfoni di 'Premium Sport', fa sognare le pretendenti: "Verratti via da Parigi senza la vittoria della Champions? Ora siamo arrivati ad un bivio importantissimo della vita e della carriera di Marco. A 24 anni o si è un giocatore normale oppure si diventa un campione. Ed io ritengo che Verratti lo sia un campione,. Bisogna capire adesso cosa succederà a Parigi, ma, come ho sempre detto, vincere solo la Ligue 1 ci sta un po’ stretto". Il procuratore, poi, commenta le parole del compagno di squadra Angel Di Maria, che ha rivelato che sulle tracce di Verratti ci sarebbero anche Barcellona e Real Madrid: "Marco in questo momento è come una bellissima donna, tutti la vogliono ma nessuno la piglia. Juve e Inter tra i corteggiatori di Verratti? È ovvio che gli italiani sono i maestri del corteggiamento. A parte gli scherzi, la realtà è ben diversa. Abbiamo davanti una proprietà importantissima, il PSG per come si è comportato in questi anni merita grande rispetto e Marco vuole rispettare questo club. Segnali di interesse da parte di club italiani? Sarebbe stupido dire di no…".