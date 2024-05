Malore e gara interrotta: ecco cosa è successo

La partita è stata costretta a fermarsi per tre minuti. Ecco cosa è successo sugli spalti, che ha portato l’arbitro a interrompere la gara

A poco più di venti minuti dalla fine, Catanzaro e Cremonese sono stati costretti a fermarsi. La partita del Nicola Ceravolo è stata interrotta per tre minuti, nella ripresa, per via di un’emergenza sanitaria in tribuna.

I giocatori sono stati, dunque, invitati a fermarsi per permettere l’intervento dei sanitari.

Il tifoso che ha accusato il malore ha così lasciato gli spalti con i propri piedi, accompagnato dai medici e portato in ambulanza per dei controlli.

Il match, valevole per la semifinale di andata dei playoff di Serie B, è poi ripreso, ma il risultato non è più cambiato, con Catanzaro e Cremonese che non sono andati oltre al pareggio. Un 2 a 2 che rimanda tutto alla sfida di ritorno, in programma in Lombardia.