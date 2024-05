Gabriel Jesus in Serie A: l’Arsenal propone lo scambio più conguaglio

Gabriel Jesus torna nel radar della Serie A, il brasiliano verso il nostro campionato con uno scambio clamoroso

Non fortunata, per usare un eufemismo, l’avventura di Gabriel Jesus all’Arsenal. Il brasiliano ha vissuto problemi fisici ripetuti con la maglia dei ‘Gunners’ e quest’anno, come nella scorsa stagione, dopo un ottimo avvio si è fermato.

Prima dei Mondiali in Qatar, nella scorsa annata, il suo impatto era stato notevole, con 11 reti in campionato, prima del grave stop che lo ha tolto di mezzo facendolo tornare in campo soltanto all’inizio di questa stagione. Buona partenza, quest’anno, poi ancora qualche acciacco e poi, al rientro, un graduale arretramento nelle gerarche di Arteta. Per due volte, l’Arsenal ha dovuto arrendersi in volata al Manchester City. Grande delusione, per i londinesi, che però il prossimo anno vogliono ritrovarci. E l’intenzione del club sembra quella di mettere le mani su un grande bomber, per insidiare il primato di Guardiola e soci. Ecco perché Gabriel Jesus può fare da pedina di scambio. E la Serie A guarda interessata.

Arsenal, la carta Gabriel Jesus per arrivare a Osimhen: la situazione

Il brasiliano era già stato accostato, in passato, al nostro campionato. Ora il suo nome torna d’attualità e stando ai rumours sarebbe stato proposto al Napoli come parziale contropartita per Victor Osimhen.

Sul nigeriano ci sono da tempo Psg e Chelsea, ma l’Arsenal sogna un clamoroso sorpasso. L’indiscrezione è targata ‘Indykaila’, celebre insider di mercato su ‘X’, che riferisce come ci siano delle negoziazioni in corso. Il cartellino di Gabriel Jesus andrebbe naturalmente a coprire solo parzialmente l’importo dell’intera clausola di Osimhen, con un conguaglio economico da stabilire a favore degli azzurri. A quanto pare, la proposta sarebbe oggetto di attenta valutazione da parte di De Laurentiis.