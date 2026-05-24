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Milan, si aprono spiragli per la permanenza di Tare: le condizioni | CM

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La partita contro il Cagliari chiuderà la stagione del Milan con i rossoneri che hanno bisogno di una vittoria per assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo della stagione rossonera. 

Igli Tare
Milan, si apre uno spiraglio per la permanenza di Tare (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una volta che sarà chiaro il destino della squadra rossonera in vista della prossima stagione in casa Milan si penserà a quella che sarà la composizione dell’organigramma societario. La posizione di Giorgio Furlani appare fortemente in bilico con l’eventuale addio dell’attuale amministratore delegato che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Igli Tare potrebbe trovare ancora spazio in questo Milan nel caso in cui Giorgio Furlani dovesse salutare al termine della stagione. I rapporti tra le parti non sarebbero ottimali con Furlani pronto a puntare su altre figure. L’addio di Furlani, però, aprirebbe ad una permanenza del dirigente albanese che lo scorso anno volle fortemente Allegri sulla panchina del Milan.

Un Milan che potrebbe quindi dare continuità al progetto tecnico partito un anno fa con Tare come direttore sportivo e Allegri in panchina per cercare di migliorare i risultati ottenuti in questa stagione.

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