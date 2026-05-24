Milan, Allegri spiazza tutti: chi giocherà in attacco

I rossoneri sono al momento terzi in classifica ma non sono ammessi passi falsi per non compromettere la qualificazione alla Champions.

Max Allegri l’ha definita ieri “la gara più importante dell’anno” perché dal risultato di Milan-Cagliari dipenderà la volata per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I rossoneri al momento sono terzi in classifica, ma Como e Juve inseguono ad appena due lunghezze e, dunque, guai a sottovalutare l’impegno odierno contro la compagine rossoblu.

Milan in campo con il 3-5-2: Saelmaekers torna titolare a destra, mentre nel reparto avanzato Leao e Pulisic partiranno con tutta probabilità dalla panchina. Al loro posto spazio dal 1′ a Gimenez e Nkunku. Dall’altra parte, Pisacane deve rinunciare agli indisiponibili Folorunsho, Idrissi, Liteta, Kilicsoy, con Borrelli favorito su Belotti per il ruolo di centravanti. Ecco le probabili formazioni dell’attesissima sfida tra Milan e Cagliari:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli. All. Pisacane