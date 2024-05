Nuova squadra per Balotelli: chiamata al presidente in diretta

Per Mario Balotelli si profila una nuova avventura: chiamata al presidente in diretta per la sua nuova squadra

Nel bene e nel male, Mario Balotelli non si smentisce mai. L’attaccante ha concluso anticipatamente la sua stagione con l’Adana Demirspor: l’espulsione nel match contro il Gaziantep gli è costata due turni di squalifica. Il suo bilancio finale in questa stagione in Turchia è di 7 reti e un assist in 16 presenze. E ora il giocatore si guarda intorno, con una destinazione inattesa nel suo futuro.

Ieri, ha guardato Manchester City-West Ham collegato su internet su ‘Star +’ con l’ex compagno di squadra Sergio Aguero. Con il ‘Kun’, i due hanno ricordato quando insieme avevano spinto il City al titolo nel 2012, nella clamorosa gara finale contro il Qpr. Poi, Balotelli, il cui contratto con l’Adana è in scadenza, ha confidato all’amico: “Sogno di giocare alla Bombonera per il Boca Juniors“. La replica di Aguero è stata: “Se questo è il tuo sogno la gente del Boca ti amerà e Riquelme deve chiamarti”. Dopodiché ha preso il suo telefono e ha mandato un messaggio proprio al presidente degli ‘Xeneizes’, dicendo: “Ciao Roman, sono qui con Balotelli e volevo dirti che il suo sogno è giocare nel Boca. Adesso è tutto tuo, a giugno è libero“. Per il 34enne potrebbero aprirsi le porte di un finale di carriera assai suggestivo.