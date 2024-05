Pochettino lascia il Chelsea, è UFFICIALE: nome italiano a sorpresa

Il Chelsea e Pochettino hanno deciso di comune accordo di separarsi alla fine della stagione: per la panchina un nome italiano a sorpresa

Un finale di stagione che è servito ad arrivare almeno alla Conference League. Il Chelsea di Pochettino con una parte finale di campionato positiva ha agguantato il sesto posto in classifica ed ora aspetterà l’esito della finale di Fa Cup tra Manchester United e City per capire se potrà ‘salire’ in Europa League (accadrebbe con la vittoria di Guardiola).

A guidare i Blues in Europa però il prossimo anno non ci sarà Mauricio Pochettino. Come comunicato, l’allenatore argentino e il club inglese hanno deciso di comune accordo di interrompere al termine della stagione la loro collaborazione, nonostante un altro anno di contratto. Una scelta arrivata dopo una serie di incontri tenuti negli ultimi giorni: dalla cena di venerdì con il proprietario Boehly, ai vertici di oggi con i direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart e con il co-proprietario Behdad Eghbali.

Incontri che hanno portato alla decisione di separarsi con Pochettino ora libero di trovarsi un’altra squadra – con la pista Milan non semplice da concretizzarsi – e il club che dovrà trovare un nuovo allenatore.

Chelsea, via Pochettino: anche Maresca per la panchina

Con l’addio di Pochettino, il Chelsea può andare a caccia di un nuovo allenatore e l’identikit pensato dalla dirigenza è di un tecnico giovane.

Quattro i nomi in ballo, stando al ‘Telegraph’. Si tratta di Sebastian Hoeness, attualmente alla guida dello Stoccarda, Michel, allenatore del Girona, Kieran McKenna dell’Ipswich Town ed, infine, Enzo Maresca, fresco di promozione in Premier League con il Leicester City. Oltre a questi nomi non vanno escluse altre piste, anche italiane come quella che potrebbe portare a Roberto De Zerbi, che ha da poco lasciato il Brighton.