Un rifiuto dopo l’altro, il Milan non è l’unico colpevole

Il valzer delle panchine si infiamma, no alla proposta ricevuta: il particolare intreccio a distanza con il Milan

Calciomercato già caldissimo, per via di un valzer delle panchine mai così intrigante e che rispetto al solito coinvolge davvero tanti club, in Serie A e non solo. Tra le big impegnate nella ricerca di un nuovo tecnico c’è il Milan, che non ha ancora preso una decisione definitiva e i rumours e gli intrecci si moltiplicano.

Saranno giorni comunque determinanti per una ricerca degli allenatori da chiudere quanto prima. Per i rossoneri, uno dei papabili in questo momento è Paulo Fonseca, che oltre al Diavolo ha ricevuto altre richieste. Come quella del Marsiglia, però respinta al mittente. L’OM nel frattempo ha tentato di sondare un altro tecnico, una vecchia conoscenza del calcio italiano come Mathias Almeyda. L’ex centrocampista argentino è stato contattato dai francesi, ma, stando a quanto riporta ‘Sportime’, in Grecia, Almeyda non ha intenzione di lasciare l’AEK Atene, con cui lo scorso anno ha vinto il campionato.