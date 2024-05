Ranieri dice addio: UFFICIALE, lascia il Cagliari e si ritira

Dopo la salvezza conquistata con il Cagliari, Claudio Ranieri ha deciso di lasciare il club sardo e di terminare la carriera da allenatore

Lo aveva detto, lo ha fatto. Claudio Ranieri lascia il Cagliari e come preannunciato lo scorso agosto, non allenerà più.

Il tecnico di Testaccio ha compiuto la sua ultima missione in panchina, salvare la formazione sarda. Ci è riuscito con una giornata in panchina, attraversando anche momenti molto complicati come quando era pronto a rassegnare le dimissioni, fermato dai calciatori. Gli stessi che poi lo hanno festeggiato a traguardo raggiunto.

Ora che il Cagliari è salvo, Ranieri ha riflettuto sul suo futuro e ha deciso di dire addio ai rossoblù e non solo. Già in estate, l’allenatore del miracolo Leicester, ex anche di Roma, Juventus e Inter, aveva annunciato che quella sarda sarebbe stata la sua ultima panchina in carriera. Ora che l’avventura con la società di Giulini è terminata, Ranieri ha scelto di chiudere anche la sua attività da allenatore.

Ranieri si ritira: il saluto del Cagliari

La scelta dell’allenatore, 73 anni, è diventata ufficiale con il comunicato del club sardo nel quale si legge: “Mister Ranieri si congeda dal Cagliari: nelle sue due esperienze con il Club è riuscito sempre a portare la squadra al raggiungimento dell’obiettivo finale. Già autore in passato di due promozioni (dalla C alla A) e di una salvezza nella massima serie, nell’ultimo anno e mezzo ha compiuto l’ennesimo capolavoro con la vittoria dei playoff e la conquista in questa stagione della permanenza nel massimo campionato”.

Tra i successi dell’allenatore, oltre alla Premier League con il Leicester, anche una Supercoppa Europea con il Valencia, la Coppa Italia e Supercoppa Italiana con la Fiorentina.