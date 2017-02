Sampdoria-Bologna, Destro ko: forte dolore alla caviglia

12/02/2017 19:07

SAMPDORIA BOLOGNA INFORTUNIO DESTRO / In chiusura di primo tempo Mattia Destro ha dovuto abbandonare il campo dove Sampdoria e Bologna si stanno dando battaglia. L'attaccante degli emiliani dopo un contrasto aereo è ricaduto mettendo male la caviglia: fortissimo dolore per l'ex Roma che ha lasciato il campo zoppicando. L'infortunio potrebbe anche essere piuttosto serio, ma per gli accertamenti si dovrà aspettare almeno qualche ora.

O.P.