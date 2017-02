Calciomercato Sassuolo, l'annuncio di Carnevali su Di Francesco

12/02/2017 17:45

CALCIOMERCATO SASSUOLO DI FRANCESCO CARNEVALI / Il Sassuolo colleziona la 13a sconfitta in campionato, ma la posizione di Eusebio Di Francesco non è assolutamente a rischio. A confermarlo è l'ad Carnevali: "Di Francesco sta bene qui noi, è un discorso prematuro ma non avremo problemi a trovare un accordo. Anzi l'accordo con lui già ce l’abbiamo e possiamo dire che Di Francesco sarà l’allenatore del Sassuolo anche il prossimo anno", il suo annuncio fatto attraverso i microfoni di 'Sky Sport'.

D.G.