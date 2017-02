PAGELLE E TABELLINO DI CROTONE-JUVENTUS: Mandzukic giustiziere, Acosty confusionario

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

08/02/2017 19:55

PAGELLE E TABELLINO DI CROTONE-JUVENTUS: PROMOSSI E BOCCIATI / La Juventus viene fuori alla lunga ed espugna il campo del Crotone, davanti al pubblico delle grandi occasioni. Rosi e Ferrari fanno buona guardia, Falcinelli e Mesbah lottano. Poi vengono fuori i bianconeri, Mandzukic e Higuain decidono il match. Bene Rincon in mezzo al campo e Pjanic nell finale.

CROTONE

Cordaz 5,5 – L’estremo difensore di scuola Inter esce su un cross per Mandzukic e spegne due tiri pericolosi di Dybala e Higuain al primo tempo. Nella ripresa, respinge corto il colpo di testa di Asamoah e Mandzukic lo trafigge.

Rosi 6,5 – Sportellate senza paura, seppur con rispetto, con Mandzukic in avvio. Chiude bene le diagonali e gioca di esperienza sulle incursioni di Asamoah. E' tra i punti fermi della squadra di Nicola.

Ceccherini 6 – Ha la meglio su tutti i duelli aerei, meno incisivo sugli appoggi.

Ferrari 6 – Avvio di grande sicurezza per il centrale difensivo, che non si mostra apprensivo nel gestire alcune situazioni potenzialmente fastidiose. Prima dell'intervallo allontana dalla linea un pallonetto di Dybala.

Mesbah 6 – Qualche duello corpo a corpo con Pjaca, è bravo ad avere spesso la meglio anticipando il movimento dell’avversario.

Sampirisi 5,5 – Fa tutto quel che po' in mezzo al campo, eseguendo con impegno i compiti tattici. Dal 74' Acosty 5 – Il suo approccio alla gara non è il massimo, con alcune entrate rischiose. Attacca in maniera confusionaria e non produce quello che Nicola vorrebbe.

Barberis 5,5 – Prestazione diligente, senza alcun rischio contro avversari tecnicamente superiori.

Capezzi 6 – Se la cava a uscire fuori da un paio di situazione di difficoltà, prima dell'intervallo conclude con un tiro dalla distanza una ripartenza dei suoi compagni.

Stoian 6 – Si sacrifica tanto in copertura, a discapito della fase offensiva. Nel secondo tempo pregevole accelerata che richiama l’attenzione della difesa bianconera.

Tonev 6 – E’ la sorpresa dal primo minuto, Nicola lo preferisce dal primo minuto a Trotta. Recupera qualche buon pallone e fa ripartire la sua squadra. Dal 77’ Trotta 5,5 – Poche occasioni per lui nel finale di gara.

Falcinelli 6 – E’ tra quelli più brillanti in avvio, tanto movimento alla ricerca di spazi utili dalle parti di Asamoah. Poco dopo la rete della Juve cerca di imitare il colpo di testa di Asamoah, ma trova pronto Buffon. Dal 84’ Suljic 6 – Subito protagonista al suo ingresso in campo, anche se il risultato è ormai compromesso.

All. Nicola 6 – Sfida con grande umiltà la corazzata del campionato, davanti al pubblico delle grandi occasioni. Tutta la squadra a disposizione della fase difensiva, pronta a tentare il contropiede quando possibile. La sconfitta arriva da un divario tecnico tra le due squadre, ma ai calabri va un plauso per la prestazione positiva.

JUVENTUS

Buffon 6 – Spettatore non pagante al primo tempo. Nel secondo tempo, sull’1-0, risponde presente su un colpo di testa di Falcinelli.

Dani Alves 5 – Dopo la breve parentesi con l’Inter, ritrova il campo dal primo minuto. Si alza spesso sulla linea mediana per partecipare alla fase offensiva. Spreca diversi palloni utili, mostrandosi ancora poco lucido. Dal 77’ Barzagli 6 – Concede man forte in copertura, un cross interessante per Pjanic.

Bonucci 6 – Sventaglia palloni interessanti per gli esterni, in particolare sulla sinistra per Mandzukic, anche se non è sempre preciso. Bravo a chiudere alto Tonev, a inizio ripresa.

Rugani 6,5 – Accorcia sempre con sicurezza e precisione su ogni pallone, mai una sbavatura in fase di disimpegno.

Asamoah 6 – Si rivede sulla corsia sinistra al posto di Alex Sandro. Si propone tanto in avanti, ma non è sempre bravo a gestire la palla. La rete di Mandzukic arriva sulla respinta di Cordaz su un suo colpo di testa.

Khedira 6 – Forza una palla in verticale dopo dieci minuti, fatica a trovare spazi buoni di fronte alle barricate avversarie. Dal 74’ Pjanic 6,5 – Spacca la traversa su un cross dalla destra di Barzagli, la Juve chiude con maggiore vivacità in mezzo al campo grazie a lui.

Rincon 6,5 – Prende il posto di Pjanic nell’undici ideale bianconero e chiaramente non ha la qualità del compagno di squadra. Macina chilometri, recupera tanti palloni e spezza il gioco quando necessario. Assist per la rete di Higuain.

Pjaca 5,5 – Per la prima volta titolare da quando è arrivato alla Juventus. Dopo dieci minuti taglia dentro l’area ma giunge in ritardo sul pallone. Appare un po’ troppo precipitoso in molti episodi. Dal 88’ Sturaro s.v.

Dybala 5,5 – A metà primo tempo dialoga con Higuain e lascia partire un tiro al volo nello specchio della porta. Tanta qualità, ma incide meno nella ripresa.

Mandzukic 7 – Fatica sull’esterno nella prima parte del match, meglio in posizione centrale. Difende come un leone e nel secondo tempo cerca e trova la rete con grande caparbietà.

Higuain 6,5 – Un tiro fuori misura poco dopo il quarto d’ora, dopo la mezz’ora mette a lato due volte. Nel secondo tempo, colpo di testa telefonato per Cordaz. Poi la rete del raddoppio che chiude il match.

All. Allegri 6 – Il modulo ormai sembra una certezza, anche se cambiano gli interpreti dal primo minuto. Senza Marchisio e Chiellini, sceglie Rincon in mezzo con Khedira; Dani Alves e Asamoah agiscono sulle corsie esterne, Rugani fa coppia con Bonucci; in avanti Pjaca per la prima volta titolare. Dopo un avvio poco concreto in avanti, con i calabri arroccati con ben otto uomini a difendere, mescola i tre alle spalle di Higuain, dando maggiore fisicità sul settore centrale e maggiore vivacità sugli esterni. Nel secondo tempo i bianconeri sono più concreti e fanno loro il match.

Arbitro: Valeri 5 – Al 32' contatto in area tra Dybala e Mesbah, secondo il direttore di gara non ci sono i presupposti per un calcio di rigore: episodio dubbio. Al 56' Mandzukic viene fermato in attacco per fuorigioco, decisione giusta. Al 75' presunta trattenuta di Rugani nei confronti di Falcinelli, protesta l'attaccante dei calabri.

TABELLINO

CROTONE-JUVENTUS 0-2

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Sampirisi (74’ Acosty), Barberis, Capezzi, Stoian; Tonev (77’ Trotta), Falcinelli (84’ Suljic). A disp: Festa, Viscoso, Claiton, Nalini, Kotnik, Cuomo, Dussenne, Martella, Nwankwo. All. Nicola

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves (77’ Barzagli), Bonucci, Rugani, Asamoah; Khedira (74’ Pjanic), Rincon; Pjaca (88’ Sturaro), Dybala, Mandzukic; Higuain. A disp: Neto, Audero, Benatia, Lichtsteiner, Alex Sandro, Mattiello, Sturaro, Pjanic, Cuadrado. All. Allegri

ARBITRO: Valeri di Roma

Marcatori: 60’ Mandzukic (J), 74’ Higuain (J)

Ammoniti: 65’ Bonucci (J)

Espulsi: