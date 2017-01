Napoli, il commovente saluto di El Kaddouri

01/02/2017 00:49

NAPOLI EL KADDOURI SALUTI / Omar El Kaddouri saluta Napoli e si trasferisce all'Empoli a titolo definitivo. Dopo l'ufficialità della sua cessione, il trequartista marocchino ha inviato un messaggio a tifosi e ex compagni di squadra tramite 'Instagram': "Un nuovo capitolo, un'altra pagina da scrivere. Lascio una Napoli che porterò sempre nel cuore: una città impossibile da non amare, tifosi fantastici sempre pronti a incitarmi, compagni meravigliosi ai quali auguro ogni fortuna e che mi hanno sostenuto anche nei momenti più difficili. Che dire se non... grazie, a tutti. Vi porterò con me nella nuova avventura che mi attende a Empoli. Un'avventura che mi emoziona ed entusiasma".

B.D.S.