ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

31/01/2017 14:43

SASSUOLO SCAMACCA PSV / Il Sassuolo sta per riportare in Italia Gianluca Scamacca, 18enne attaccante in forza la Psv Eindhoven. Come raccolto dagli inviati di Calciomercato.it a Milano, il club neroverde sarebbe a un passo dalla definizione del trasferimento del calciatore a titolo definitivo. Per Scamacca pronto un contratto di 4 anni e mezzo.