Calciomercato Milan, ora Deulofeu poi i colpi estivi: da Aubameyang a Milinkovic

Omar Parretti (@omarJHparretti)

19/01/2017 12:54

CALCIOMERCATO MILAN / La metà del calciomercato di gennaio oramai è alle spalle e ci si avvicina al rush finale che potrebbe portare anche in casa Milan alcuni graditi innesti per ampliare la rosa a disposizione di mister Montella. I rossoneri stanno vivendo una stagione comunque fino ad ora soddisfacente, impreziosita anche dal successo in Supercoppa, ma il primo tempo contro il Torino è la prova lampante che serve ancora qualcosa per lottare per la Champions. Il quinto posto in campionato è incoraggiante, l'Europa dei grandi è veramente molto vicina, ma Napoli, Roma, Lazio ed ovviamente anche l'Inter in agguato alle spalle sono clienti ingombranti. Vediamo le mosse del 'Diavolo': da Deulofeu a Gonzalo Rodriguez, il Milan si muove sul mercato di gennaio e progetta quello estivo col sogno Aubameyang.

Deulofeu, problemi sulla formula. Niang rischia: c'è la Premier

E' l'obiettivo principale del calciomercato Milan, seguito da diverse settimane: adesso Gerard Deulofeu però potrebbe anche sfumare. La trattativa con l'Everton non è chiusa, sia chiaro, ma come raccontato da Calciomercato.it Deulofeu non arriverà in prestito secco al Milan. La formula prediletta dai rossoneri infatti non convince totalmente il club britannico che ha fatto una controproposta: via libera alla cessione del trequartista spagnolo, ma solo in prestito con diritto di riscatto. Adesso la palla passa alla dirigenza milanese che dovrà valutare attentamente la questione considerando anche l'inserimento di Ajax e Middlesbrough: il giocatore per propende per l'ipotesi italiana.

Se Deulofeu dovesse diventare un nuovo elemento della formazione rossanera, le quotazioni di Mbaye Niang crollerebbero vertiginosamente. Non semplicissimo vendere subito l'ex Caen, ma con l'offerta giusta anche il giovane esterno potrebbe finire sulla lista dei partenti. La nostra redazione vi aveva già parlato dei grandi interessamenti dalla Premier League per Niang, infatti in Inghilterra già quattro squadre (Arsenal, Everton, Leicester e West Ham) hanno sondato il terreno per l'esterno. Molto dura adesso, se ne riparlerà in estate. Ad oggi è difficile anche la partenza di Josè Sosa, l'agente infatti ha ribadito la volontà di restare al Milan ai nostri microfoni, ma non ha comunque chiuso la porta ad un cambiamento di scenario inatteso.

Estate a cinque stelle: Aubameyang, Rodriguez e non solo...

Il nuovo sogno proibito del Milan è Pierre-Emerick Aubameyang e si tratterebbe di un ritorno! La coppia Mirabelli-Fassone infatti avrebbe chiesto informazioni al Borussia Dortmund e le prime notizie non sono comunque troppo incoraggianti: l'attaccante costa almeno 70 milioni di euro e c'è da battere la concorrenza spietata di Real Madrid e Manchester City. Un 'colpo spot', un'operazione di primissimo livello che tuttavia pare anche decisamente molto complessa se si considera che il Milan non ha nessuna garanzia europea per la prossima stagione. Più realistico invece un affondo nelle prossime settimane per Gonzalo Rodriguez, l'agente del difensore della Fiorentina infatti ha tuonato: "Nessuna chiamata da parte dei viola per il rinnovo, da qualche settimane stiamo valutando altre squadre. Entro un mese sapremo di più". Dietro all'argentino potrebbe esserci proprio il Milan del suo ex allenatore Montella.

Infine le ultime indiscrezioni parlano di un Milan molto legato alle vicende di casa Lazio: i rossoneri infatti sono sulle tracce di Keita Balde Diao - questa non è una novità - ma ci sarebbe anche un altro obiettivo biancoceleste. Si tratterebbe di Sergej Milinkovic-Savic che si sta consacrando nel corso di questa annata ed in estate potrebbe diventare un pezzo pregiato del mercato. Juventus ed Inter sono le prime due avversarie da battere per aggiudicarsi il cartellino del 21enne serbo, Lazio permettendo.