Calciomercato Roma, retroscena Giaccherini: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

19/01/2017 11:27

ROMA GIACCHERINI NAPOLI - La caccia all'esterno d'attacco che possa sostituire Mohamed Salah, e rappresentare un'alternativa dopo il ritorno dell'egiziano, da parte del calciomercato Roma continua. Tante le piste vagliate, alcune poi sfumate per motivi diversi: da Sofiane Feghouli del West Ham a Charly Musonda del Chelsea, passando per Memphis Depay (ormai ad un passo dal Lione), Jesé del PSG e Gregoire Defrel del Sassuolo. Quest'ultimo è il nome più caldo, ma la società neroverde per bocca dei suoi dirigenti ha ribadito a più riprese l'incedibilità del 25enne attaccante francese originario della Martinica.

Calciomercato Roma, contatti per Giaccherini. Ma il Napoli...

Altro calciatore accostato ai giallorossi nelle scorse settimane è Emanuele Giaccherini. Il 31enne polivalente calciatore è arrivato l'estate scorsa al Napoli, ma con Maurizio Sarri ha trovato poco spazio in campo: solo dodici le presenze per un totale di 236 minuti. Ma i campani a più riprese hanno ribadito l'incedibilità del giocatore e lo stesso Giaccherini ha espresso il desiderio di restare in Campania, almeno fino a fine stagione. In ogni caso, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sono stati nuovi contatti per Giaccherini dieci giorni fa, ma la situazione non è mutata e, soprattutto, il Napoli non ha intenzione di cedere un calciatore ad una diretta concorrente come la Roma. Ad oggi, la situazione è questa, ma nel calciomercato tutto può cambiare da un giorno all'altro. Vi terremo aggiornati.