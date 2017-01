Calciomercato Lecce, ESCLUSIVO: Augello nel mirino

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

16/01/2017 15:41

LECCE AUGELLO LEGA PRO - In attesa di tornare al calcio giocato, si infiamma il mercato della Lega Pro. Nel girone C in testa alla classifica c'è un trio formato da Matera, Lecce e Juve Stabia: tutte queste formazioni stanno cercando di rinforzarsi in questa finestra di mercato per dare l'assalto definitivo alla promozione diretta in serie B. In particolare, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Lecce si è mosso con decisione per rinforzare la fascia sinistra con Tommaso Augello. Per il 22enne esterno della Giana Erminio (attualmente al settimo posto nel girone A della Lega Pro), i pugliesi hanno presentato la proposta per un prestito con diritto di riscatto: il club di Gorgonzola è, però, intenzionato a cedere il calciatore solo a titolo definitivo. La trattativa continua, si cerca un accordo che possa soddisfare tutti.