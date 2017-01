Calciomercato Juventus, Marotta: "Allegri? Non capisco le voci. Centrocampo meno forte"

15/01/2017 20:28

CALCIOMERCATO JUVENTUS MAROTTA / Beppe Marotta ha fatto il punto sul momento della sua Juventus a pochi minuti dalla gara contro la Fiorentina. Il dirigente bianconero ha parlato anche di calciomercato: "Evra? Nessun aggiornamento, sta riflettendo sul suo futuro. E' un profesionista e ha un contratto in scadenza a giugno - le sue parole a 'Premium Sport' - Orsolini? Il 'made in Italy' va valorizzato e tenuto in grande considerazione. Bisogna avere il coraggio di comprare giovani italiani e dargli il tempo di crescere".

RINCON - Il dirigente è tornato sul colpo del calciomercato Juventus a centrocampo: "Motivo dell'acquisto? Semplicemente è stata un'opportunità di mercato che per caratteristiche va a completare un centrocampo già di valore. L'abbiamo chiusa anche per i buoni rapporti che abbiamo col Genoa. Negli ultimi anni abbiamo avuto un centrocampo che difficilmente è ripresentabile, perché calciatori come Vidal, Pirlo e Pogba difficilmente si prendono. Forse in quel settore siamo un po' meno forti, ma la rosa va considerata nel totale: siamo altamente competitivi per quelli che sono i nostri obiettivi".

ALLEGRI - "E' al terzo anno con noi e sebbene il calcio bruci tutto con facilità, credo che un allenatore possa restare per tre o quattro anni in una squadra. Non riesco a capire questo de profundis, necessità di cambiare. Ci sono altri allenatori col contratto in scadenza ma di loro non si parla. Giusto farlo lavorare con tranquillità".

FIORENTINA - "Quando giochiamo troviamo sempre avversari agguerriti, come per esempio è stato col Genoa. Sappiamo le difficoltà di affrontare una squadra come la Fiorentina, ma l'obiettivo sarà cercare di vincere".

M.D.A.