Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: Emre Can erede di Khedira?

11/01/2017 18:50

EMRE CAN JUVENTUS / Già preso Rincon dal Genoa e sfumato Witsel, trasferitosi in Cina, il calciomercato Juventus continua a concentrarsi sul reparto mediano. Non solo in questa sessione invernale, ma anche in vista della prossima estate. Secondo il quotidiano torinese 'La Stampa', in particolare, la dirigenza bianconera avrebbe messo gli occhi su Emre Can. Il 22enne eclettico centrocampista della Nazionale tedesca andrà in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2018 e qualora non dovesse rinnovare con i 'Reds', i campioni d'Italia ne potrebbero approfittare per portarlo a Torino a costi contenuti.

Emre Can potrebbe andare a prendere il posto del connazionale Sami Khedira, qualora l'ex Real Madrid dovesse anticipare il suo 'annunciato' trasferimento nella Major League Soccer americana. In entrata restano poi sempre vive le piste che portano a N'Zonzi del Siviglia e a Dahoud del Borussia Monchengladbach, anche se il sogno è sempre quello di riportare in Italia Marco Verratti dal Paris Saint-Germain, sebbene ci sarà da fare i conti con la concorrenza dell'Inter. Con i nerazzurri, inoltre, è possibile un altro derby d'Italia in chiave calciomercato per il brasiliano Luiz Gustavo del Wolfsburg. Detto che i giovani Tiemoue Bakayoko del Monaco e Seko Fofana dell'Udinese veranno monitorati dagli scout bianconeri per il resto della stagione, la Juventus continua il suo corteggiamento per Tolisso del Lione.

M.R.