Calciomercato Cina, Kalinic-Cassano: il punto di CM.IT

10/01/2017 11:20

KALINIC CINA / Entriamo nella settimana decisiva di calciomercato per il futuro di Kalinic. La Fiorentina aspetta infatti l'offerta ufficiale del Tianjin Quanjian per l'attaccante croato. E la proposta giusta deve avvicinarci ai circa 45 milioni di euro, quasi in sintonia con la clausola fissata a 50. Attenzione però ai paletti imposti dal Governo di casa. Regole che potrebbero, già da oggi, costringere la società asiatica ad abbassare la cifra dell'assegno a 40 milioni di euro.

Cassano, manca l'offerta ufficiale dalla Cina

Discorso simile ma meno concreto per Cassano. Dopo alcuni sondaggi dello Shandong Luneng e Guangzhou R&F si attende l'offerta certificata per l'ingaggio. Uno stipendio che dovrebbe essere sui 7-8 milioni a stagione per convincere FantAntonio a lasciare la sua città.