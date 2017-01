Calciomercato Roma, Paredes in 'vetrina': asta internazionale, assalto da Londra

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

04/01/2017 09:00

CALCIOMERCATO ROMA PAREDES / Il nome di Leandro Paredes è tornato ad essere d'attualità nel calciomercato Roma in uscita. Il centrocampista argentino è stimato nella Capitale, ma - esclusi i 'big' - è anche uno dei pochi oggetti pregiati della rosa in grado di garantire al club romanista soldi freschi da reinvestire nel calciomercato di gennaio sugli acquisti. Sono tanti, infatti, gli occhi puntati sul calciatore ex Boca Juniors.

Calciomercato Roma, dall'Arsenal al Milan: asta internazionale per Paredes

In Italia, Paredes stuzzica da tempo la fantasia del Milan, che, però, dovrà mettere a segno qualche cessione 'eccellente' prima di potersi attivare per l'eventuale colpo Paredes da almeno 18-20 milioni di euro.

Una delle piste più calde conduce a Londra, dove l'Arsenal è alla ricerca di un sostituto a lungo termine di Santi Cazorla in mezzo al campo. I 'Gunners' monitorano da tempo l'argentino e sono pronti all'assalto nel caso in cui la Roma dovesse dare il definitivo semaforo verde alla cessione a gennaio.

Da non sottovalutare, infine, anche le piste che conducono in Francia (Lione, se parte Tolisso, e Monaco, con cui l'entourage vanta ottimi rapporti) e in Spagna (il Siviglia è alla finestra, in attesa di evoluzioni sul fronte Torreira).

Il nome di Leandro Paredes - come ricordato - era balzato alle cronache di calciomercato già in estate, quando lo Zenit di San Pietroburgo e il Leicester allenato da Claudio Ranieri tentarono l'assalto, al pari della Juventus che provo l'acquisto in tandem con l'Empoli. In quell'occasione, Luciano Spalletti decise in sinergia con la società di trattenere il giocatore a Roma. Ora, la prospettiva di recuperare i fondi necessri per definire l'affare Badelj-Roma, ha ridestato le indiscrezioni su un possibile addio dell'argentino a gennaio. E' tempo di valutazioni a Trigoria, il futuro di Leandro Paredes è ancora tutto da scrivere.