03/01/2017 16:50

TORINO ITURBE ROMA - Manca solo l'ufficialità per l'approdo di Manuel Iturbe dalla Roma al Torino. L'attaccante argentino - come riporta 'Toronews.net' - ha svolto in giornata le visite mediche con il club granata, prima di recarsi in sede per la firma sul contratto con la società di Cairo. Iturbe sbarca sotto la Mole in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro.



G.M.