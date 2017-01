Calciomercato Roma, Skorupski al Torino: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

02/01/2017 23:20

CALCIOMERCATO ROMA TORINO SKORUPSKI / Roma-Torino, l'asse è caldissimo. Dopo Iago Falque e Ljajic in estate, i due club hanno chiuso ora anche per Iturbe che sarà il terzo giallorosso a vestirsi di granata. E potrebbe non essere l'ultimo: come appreso da Calciomercato.it, nelle ultime ore le parti hanno parlato anche di Skorupski, portiere polacco che sta stupendo tutti a Empoli dove è in prestito. Un affare, questo, che non si farà a gennaio: il club piemontese ci sta lavorando per l'estate. La trattativa non è ancora conclusa ma molto avviata. Le cifre? Sono in arrivo 6-7 milioni di euro nelle casse dei capitolini.