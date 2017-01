Calciomercato Milan, via in tre dopo Luiz Adriano: ecco il tesoretto

01/01/2017 19:20

CALCIOMERCATO MILAN ADDII HONDA ELY / E' tempo di addii in casa Milan. I rossoneri dopo aver ceduto Luiz Adriano allo Spartak Mosca (manca solo l'ufficialità), è pronto a privarsi di altri tre elementi. Stiamo parlando di Ely, Honda e Vangioni, che non rientrano più nei piani della società. Il club rossonero difficilmente riuscirà a ricavare cifre importanti dalle loro cessioni ma il Milan - come riporta 'gazzetta.it - potrebbe avere tra le mani un tesoretto che verrebbe fuori dal risparmio sugli ingaggi che potrebbe sfiorare i 10 milioni di euro.

M.S.