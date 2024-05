Allegri-Juventus: “Accordo trovato, oggi è il giorno”

Juventus al lavoro sul campo, ma sono ore frenetiche per capire il futuro di Allegri: esonero, licenziamento o conferma sul tavolo

La vittoria contro l’Atalanta nella finale di Coppa Italia ha lasciato strascichi imprevisti ed imprevedibili in casa Juventus. La sfuriata in campo dell’allenatore Massimiliano Allegri, poi espulso dall’arbitro Maresca, non è la sola cosa che ha fatto discutere.

Successivamente, infatti, l’allenatore bianconero è stato protagonista di un nervoso festeggiamento allorquando si sono palesati in campo i dirigenti del club piemontese. In particolare, dalle immagini è apparso chiaro il riferimento al chief football officer Cristiano Giuntoli al quale Allegri ha fatto segno di andare altrove in quel momento di festa, mentre l’ex Napoli applaudiva per la conquista del trofeo. Ma anche nella pancia dello stadio ‘Olimpico’ il trainer livornese è stato protagonista di uno sfogo duro che ha visto attori non protagonisti operatori dell’informazione, con l’agenzia di stampa LaPresse che ha denunciato la rottura di alcune attrezzature, e col direttore di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago.

Quest’ultimo ha spiegato, sulle colonne del giornale, la sua versione dei fatti, ribattuta poi dal legale di Allegri, l’avvocato Paolo Rodella, che ha smentito quanto detto dal giornalista. Nel frattempo, è iniziata a circolare con insistenza la voce di un possibile esonero immediato del mister, ancora sotto contratto con la Juve fino al 30 giugno 2025. Al momento, però, Allegri ha diretto l’allenamento mattutino, mentre il traghettatore designato in caso d’addio, Paolo Montero, è partito con la Primavera alla volta di Frosinone, dove domani la squadra sarà impegnata. Dunque, un vero e proprio caos in casa Juve, ma oggi la matassa dovrebbe dipanarsi definitivamente.

“Accordo Juve-Allegri”: attesa novità in giornata

Nel frattempo, sulla questione è intervenuto anche il giornalista Luca Momblano che ha dato un ulteriore importante aggiornamento a riguardo. “Dalle informazioni di questa mattina il giorno è oggi – ha detto a ‘Juventibus’ – Non si trovano spifferi dal fronte Juve, ma informazioni dal mondo Allegri. Mi arriva la notizia che i legali di Allegri e quelli della Juve sarebbero arrivati ad un punto di incontro“. Non resta che attendere, entro la giornata di oggi ne sapremo di più.