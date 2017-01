Arsenal, Giroud come Mkhitaryan: ancora un 'colpo dello Scorpione'!

01/01/2017 17:45

ARSENAL CRYSTAL PALACE GIROUD SCORPIONE / Ricordate il fantastico gol di qualche giorno fa di Mkhitaryan? Ecco, questa sera in Arsenal-Crystal Palace, Olivier Giroud ha voluto imitarlo mettendo a segno una strepitosa rete di tacco. A fare l'Ibrahimovic in questa circostanza è stato Sanchez. Il cross del cileno è stato intercettato alla perfezione dalla punta francese che con il classico 'Colpo dello Scorpione' ha trafitto il portiere avversario, Hennessey, beffato anche dalla traversa. Una rete fantastica, che ricorda molto quella dell'armeno. Scegliere il gol più bello è davvero difficile: in rete il dibattito è appena cominciato.

M.S.