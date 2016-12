Valencia, Prandelli risponde: "Lim non ha mantenuto le promesse. Avevo convinto Zaza"

Alessio Lento (@lentuzzo)

31/12/2016 13:14

VALENCIA PRANDELLI ZAZA DIMISSIONI - Dopo le parole al veleno del dirigente del Valencia Murthy e la spiegazione del direttore sportivo Pitarch, ecco la versione di Cesare Prandelli. Il tecnico italiano ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha spiegato i motivi che l'hanno portato alle dimissioni da allenatore del Valencia. "Lim (proprietario del club, ndr) mi aveva promesso quattro acquisti, ma il 29 dicembre i piani sono cambiati: o Zaza o un centrocampista, potevo sceglierne solo uno. Mi avevamo promesso di rinforzare la squadra a gennaio dopo un incontro con Lim, soprattutto Zaza su cui avevamo concentrato tutti gli sforzi. Pitarch mi disse che stava chiudendo l'accordo con la Juventus, io dovevo parlare solo col calciatore perché aveva alcuni dubbi. Ho chiesto al padre Antonio di poter aver un colloquio con Simone e dopo una chiacchierata, mi disse che sarebbe stato felice di venire a Valencia. Lo dissi al direttore e al presidente, eravamo tutti d'accordo. Successivamente mi hanno detto che le cose erano cambiate e sarebbe arrivato un solo calciatore: entro il 29 avrei dovuto scegliere il nome del rinforzo. Sono molto triste, perché quando finisce un sogno affiorano tutti i sentimenti. Ho provato a cambiare le cose in una società che punta sui numeri. Ma il calcio va al di là dei numeri. C'è bisogno di passione e se non c'è... Volevo aprire il centro sportivo ai tifosi, ma il club mi ha detto no. Ma non voglio creare polemica, ho voluto solo spiegare il motivo della mia decisione per rispetto dei tifosi e della città con i quali ho avuto un buon feeling sin dall'inzio".