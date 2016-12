Inter, Icardi: "Grazie a Pioli ora siamo più compatti"

30/12/2016 20:50

INTER ICARDI PIOLI SERIE A / Il 2016 volge al termine, è giunto il momento di stilare i bilanci. Ai microfoni di 'Inter Channel' Mauro Icardi ha fatto il suo e quello dei nerazzurri stessi. Una lunga intervista dove il bomber argentino ha fatto il punto su tutte le news Inter. Questi i passaggi più significativi raccolti da Calciomercato.it:

AVVIO 'SUPER' DI 2016 – "I primi cinque mesi del 2016? Mi ricordo i gol, ricordo quello di Frosinone, il 50esimo con la maglia dell'Inter. E' stata una bella cosa, come è bello riuscire a segnare un gol ogni due partite. Io provo ad aumentare sempre più la media. Inter-Napoli? Quella fu davvero una bella serata. Facemmo una grandissima gara, con un approccio positivo".

VECCHI – "Si è messo subito a disposizione di tutti noi e io ho parlato con lui il primo giorno come capitano della squadra, abbiamo parlato e fatto due chiacchiere. Lo conosciamo molto bene, è sempre qua. Ci siamo messi a sua disposizione e lui a disposizione nostra per fare bene. Abbiamo fatto bene in Europa League anche se purtroppo abbiamo perso, col Crotone sapevamo già che sarebbe arrivato Pioli, che la società stava per mettere sotto contratto Pioli. Sono contento di essere riusciti a fargli vincere la prima partita in A, lui ci ha detto solo di fare bene. Sono contento per lui, si è messo a disposizione con grande umiltà".

PIOLI – "I problemi passati con Candreva? Pensiamo tutti all'Inter adesso. Si è messo subito al lavoro per cambiare, per dare la svolta, non c'erano risultati e ci ha provato. Ci sta riuscendo pian piano, sta facendo una squadra più compatta. Lavoriamo su tutti i punti, mentali e fisici per essere pronti".

JUVE PREDA PREFERITA – "I gol fissi alla Juve? Speriamo continui così. Le doppiette? Ne ho fatte tante, vuol dire che ci sono. Sono uno che sono molto disponibile, mi metto a disposizione della squadra, del mister. E poi sono un attaccante, devo fare gol. Quando capita devo essere pronto. Al caldo a Marbella? Non c'è tanto caldo, certo meno freddo di qui".

OBIETTIVI - "Champions e vittoria in Coppa Italia? Speriamo. Partiamo piano piano, iniziamo da gennaio e speriamo che non sia come quello dell'anno scorso, partiamo partita dopo partita, concentrati su quello che si deve fare, poi quando arrivano le vittorie sei sempre più felice. Vittoria porta vittoria".

D.G.