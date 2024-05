Allegri o Conte per il Napoli: arriva la giocata da un euro

Il Napoli a caccia di un nuovo allenatore in panchina per la prossima stagione: c’è anche la tentazione Allegri per il patron De Laurentiis

Stagione disastrosa per il Napoli dopo il trionfo scudetto della scorsa stagione, con i partenopei al momento fuori anche dall’Europa a 90 minuti dal termine del campionato.

De Laurentiis nella stagione in corso ha cambiato tre allenatori e anche Calzona è destinato all’addio per tornare a tempo pieno nel ruolo di Ct della Slovacchia. Il patron partenopeo sta sondando diversi nomi per la panchina, con Antonio Conte che da diversi mesi stuzzica la fantasia del Napoli. Rimane però complicata la pista che porta all’ex Ct della Nazionale, mentre sul taccuino di ‘DeLa’ restano calde le opzioni Gasperini (in attesa dell’incontro con l’Atalanta dopo la finale di Europa League) e Pioli, quest’ultimo all’ultimo ballo sabato sulla panchina del Milan. Inoltre De Laurentiis non sarebbe insensibile al profilo di Massimiliano Allegri, esonerato dalla Juventus nei giorni scorsi dopo la ‘follia’ post finale di Coppa Italia.

Napoli, Allegri per la panchina: “Troppo costoso per De Laurentiis”

Su una possibile candidatura di Allegri si è espresso Guido Trombetti sulle colonne del ‘Mattino’ nell’edizione odierna: “Girano quattro nomi. Nomi noti a tutti. La volata si risolverà al fotofinish. Dovessi puntare un euro non lo farei su Conte o Allegri, miei preferiti ma troppo costosi. Comunque chi vivrà vedrà. Inutile cercare di azzeccare il pronostico”, spiega il giornalista.

Trombetti nel suo pezzo si sofferma poi sui fatti che hanno visto protagonista in negativo Allegri e lancia una frecciata al Dt bianconero ed ex Napoli Giuntoli: “Max l’ha fatta grossa, ha attaccato tutti in maniera poco urbana. Però alla Juve è stato logorato giorno dopo giorno, dimenticando che negli ultimi anni si era dovuto muovere tra bufere societarie e una squadra non eccelsa. Se nella mission di Giuntoli c’era quella di liquidare Allegri, ultima vestigia dell’era Agnelli, direi che ha svolto il suo compito nel modo peggiore. Giuntoli è stato incapace di trovare una via serena per arrivare a un divorzio ormai inevitabile. Di licenziare Allegri nelle forme prescelte siamo tutti capaci”.